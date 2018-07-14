Американские СМИ: ракеты комплекса "Кинжал" успешно проходят испытания

Американский телеканал CNBC, ссылающийся на источники, знакомые с докладами разведки США, сообщает, что гиперзвуковые ракеты из состава новейшего российского комплекса "Кинжал" успешно проходят испытания и, скорее всего, будут готовы к боевому применению к 2020 году.

По данным источников, к настоящему моменту успешно завершились три испытания ракеты комплекса "Кинжал", последнее из них состоялось в июле. По утверждению телеканала, ракета поразила цель на расстоянии около 800 километров.

Также источники сообщают, что всего в России было проведено 12 испытаний "Кинжала" на истребителе-перехватчике МиГ-31, в настоящее время ведутся работы по подготовке испытаний ракеты на стратегических бомбардировщиках. При этом, как подчеркивает CNBC, США не располагают средствами обороны, с помощью которых можно защититься от "Кинжала".

Как сообщалось, впервые о комплексе "Кинжал" в марте текущего года сообщил президент России Владимир Путин. Ракета комплекса летит в 10 раз быстрее скорости звука и способна преодолевать все существующие в настоящее время и перспективные системы ПРО и ПВО.