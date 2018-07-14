В Японии упал сверхлегкий самолет

В японском городе Мито, расположенном в префектуре Ибараки в восточной части острова Хонсю, упал сверхлегкий самолет. Пилот — 73-летний мужчина — госпитализирован в бессознательном состоянии. Самолет упал на пустыре, о пострадавших на земле не сообщается.

О происшествии сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на данные пожарной охраны, выполняющей в Японии роль спасательной службы. На пропеллере и крыльях самолета видны повреждения. Полиция выясняет маршрут самолета и обстоятельства катастрофы, передает РИА Новости.