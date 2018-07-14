Тема:
Футбол-2018 1 час назад
Фан-зона у Эйфелевой башни и футбольные шаржи: Париж готовится к финалу ЧМ
Совсем немного остается до главного спортивного события месяца, а для кого-то и четырех лет — финала чемпионата мира по футболу в Москве. На этот раз он — европейский: кубок FIFA увезут с собой Франция или Хорватия. Об активности болельщиков на московских улицах уже сказано-пересказано, а вот как готовятся поддерживать своих там? Во Франции победа национальной сборной может стать продолжением празднования Дня взятия Бастилии.
Париж. Марсово поле. Где как ни здесь, в самом сердце страны, у Эйфелевой башни, поддерживать национальную команду! Специально для финального матча мэрия французской столицы готовит фан-зону. За трансляцией из Москвы будут следить 90 тысяч человек. Для них уже монтируют экраны. Самые нетерпеливые выбирают места получше.
Кевин с семейством — из провинции Эльзас — проехали 500 километров до Парижа, чтобы поддерживать своих в финальной битве.
"Поехать в Москву, конечно, было бы великолепно, посмотреть футбол на стадионе... Но даже если мы дома, наша команда знает, что мы всегда стоим за нее горой и болеем", — признается Кевин.
Над петухом — негласным символом Французской Республики — одна звезда: лишь единожды сборная выигрывала чемпионат мира. 15 июля есть все шансы успех повторить. Примечательно, что форму национальной команды разбирают параллельно с ее продвижением на турнире.
"Гризман, Мбаппе — их чаще всего спрашивают. Чем дальше команда проходила, тем больше мы продавали. Сейчас раскупают по 50 футболок в день — это, наверное, раз в пять больше, чем до чемпионата. И покупают не только французы, туристы тоже за нас", — рассказал владелец одного из магазинов.
Да и из сборная, кстати, самая интернациональная на турнире. В составе — 23 игрока, 17 из них не этнические французы — в основном с африканскими корнями. Гипотетически они могли играть за сборные Гвинеи, Того, Анголы, откуда их родители уезжали в Европу, но превратились бы они там в таких же суперзвезд, которых из них сделала французская футбольная школа?
"Во Франции очень внимательно отбирают детей в футбольных школах, смотрят на их природные данные и потом развивают. Мы сочетаем тактику с физической подготовкой, чтобы у нас были креативные атлеты", — рассказал Руи Патака, спортивный директор футбольного клуба.
И статистика слова тренера подтверждает. Сборная Франции — физически самая мощная команда чемпионата, лидер в силовой борьбе и в тактике не промах. Она — в финале.
Быть в футбольном тренде сейчас выгодно. На Монмартре шаржи с игроками разлетаются в один миг. Правда, кто победит, один из художников не загадывает. Это сложный выбор для хорвата, который двадцать лет живет и рисует во Франции. "Я — хорват из Франции и буду болеть за красивый футбол. Пусть команды подарят нам зрелище", — признается художник.
На листе, конечно, видна недосказанность. Рука не решилась вывести счет напротив дорогих сердцу команд. Финальные штрихи — за футболистами.
Ранее по теме
-
Тренер Хорватии Далич: мы хотим насладиться футболом в финале1 час назад
-
Фанатов "Ювентуса" не пустят на презентацию Криштиану Роналду1 час назад
-
У Хорватии с Францией давние футбольные счеты2 часа назад
-
Финал и третье место ЧМ-2018: кто достоин победы?2 часа назад
-
Судья Питана: новость о назначении на финал сравнима с известием об отцовстве9 часов назад
-
Тренер бельгийцев Мартинес: мы постараемся вдохновить следующие поколения17 часов назад
Сейчас
В Сомали террористы взорвали бомбы у дворца президента
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции
- Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен
- Сборная России достойно завершила домашний турнир
- Президент Франции Макрон ждет встречи с Путиным на футболе
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Трамп пожаловался, что Мэй его не слушает
- Уникальное явление: Суперлуна затмила Солнце
- Освобожден владелец агрохолдинга "Орловская нива"
- МАММ и "Норникель" открыли выставку в Красноярске
- Кирсана Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE
Самое читаемое
-
Удар в спину: Павел Грудинин после 37 лет брака сообщил супруге о разводе по смс
- Россиянин в самолете набросился с кулаками на польского дипломата
- В Москве застряли больше 200 обманутых нигерийцев без обратных билетов
- На саммите НАТО Юнкер под мухой чуть не упал на Порошенко. Видео
- Камера запечатлела расправу над адвокатом на глазах его дочери
Авто.Вести.Ru
-
Lada официально представила "заряженную" Vesta Sport
- Цены на бензин резко затормозили
- "Я – больше!": первые сведения о самом маленьком кроссовере VW
- Aston Martin вставил в малолитражку двигатель размером с автомобиль
- УАЗ начал продавать долгожданную новую версию грузовика
Экономика
-
Бюджетные проблемы США нарастают как снежный ком
- Объем свободных денег у россиян резко вырос
- Ядерная промышленность США на пороге уничтожения
- Как борьба с коррупцией в Узбекистане изменила курс национальной валюты?
- Турции грозит гиперинфляция и массовая миграция?
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- 5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
Кокошник признали "мягкой силой" России
- Болельщики спешат получить последние впечатления перед отъездом из России
- Итальянцы хотят построить SPA-курорт на Кавказе
- Новый российский рекорд: 6 медалей с Олимпиады
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
В Москве застряли больше 200 обманутых нигерийцев
- Молодая мать устроила дебош в магазине, покусав очевидца
- На ферме в Подмосковье выращивают крокодилов
- Судьбу московского монорельса могут решить в ближайшие три месяца
- В Театре Российской армии отметили юбилей Александра Домогарова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
VR-тренер помогает людям преодолеть страх высоты
- Учёные рассказали, почему детям полезно ходить босиком
- На Марсе обнаружены сотни призрачных дюн возрастом в миллиарды лет
- Крыс объявили главными врагами кораллов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков