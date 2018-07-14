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Футбол-2018 26 минут назад
У Хорватии с Францией давние футбольные счеты
Как живут хорваты, наши братья-славяне? И что за страна Хорватия? У славян, особенно в Истрии, в речи мелькает и много итальянских слов: католики, с самой границы славянского и латинского миров.
Сначала разберемся с шахматами, ведь сколько бы дизайнеры ни колдовали с формой сборной – увеличивали, уменьшали квадратики, размывали контур — шахматы с футболок национальной сборной не пропадали никогда. Потому что шахматы — это история Хорватии.
Когда в 1991 молодая страна искала себе символику, было решено сделать упор на традиции и легенды. По одной из них, в конце IX века король Хорватии Святослав сыграл судьбоносную для страны партию с венецианскими дожем. На кону — завоеванная венецианцами Далмация — все побережье Адриатики. Король выиграл.
Красная-белая клетка теперь везде: на гербе, флаге, капотах машин, на такси, массажных стульях, на мячах и туристах.
Флаг Хорватии с шахматной доской в центре — один из самых молодых в мире! Шахматы сменили красную пятизвездочную звезду в центре — времен Югославии, Но не все хорваты поменяли, переименовали и забыли. Жемчужина Истрии. Город Ровеньо и его главная площадь — маршала Тито. Никто с 80-х годов не трогал.
Спортивная история сборных Хорватии — совсем молодая. Началась как раз после Тито — при нем хорваты выступали за Югославию. И здесь пока без рекордов: лишь в водном поло — медаль. Совсем свежая. Хорваты — действующие чемпионы мира. Так же будет и с футболом, считают здесь. И болеют за свою сборную по в шапочках для поло.
Если не считать водное поло, со зрелищными видами спорта Хорватии не везет. В наши времена. Потому что в древнеримскую эпоху город Пола был таким важным, что император Клавдий приказал построить здесь огромный амфитеатр. Этот стадион вмещал 23 тысячи человек. И сохранился он лучше римского — хорваты сберегли.
Амфитеатры — римские, Ровиньо — со своими львами и фасадами на море — Венеция. Если хорошо присматриваться, кое-где мелькает Славония, ведь столько лет под властью Венгрии. Валюта — вообще куна — как в Древней Руси — шкурка куницы.
Откуда у такой разной Хорватии свой стиль в футболе? В финале хорваты — в первый раз, но сколько раз пробирались в одну восьмую и четверть финала! Самое обидные из поражений – от сборной Турции в 2008 году в серии пенальти.
Вспоминаем, конечно, Новиград. Он почти, как наш Новгород. И крепостная стена имеется, и зубчики, как на Московском Кремле. От стены, правда, остался кусочек — турки разрушили, когда брали город в XVII веке.
С соперником по финалу — Францией — у Хорватии тоже давние счеты. В самом удачном для сборной 1998 году она дошли до полуфинала с Францией и проиграла – 2:1. Утешилась третьим местом, победив Голландию. Ни одна из балканских команд пока не добивались такого успеха.
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