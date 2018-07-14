В Англии Трамп посидел в кресле Черчилля и дал указания королеве
Кого будет представлять президент Трамп на саммите в Хельсинки: весь Запад или только Соединенные Штаты, или самого себя? Свои приоритеты на переговорах с Путиным Трамп расставлял в присутствии британского премьер-министра Терезы Мэй, а позже остался в Шотландии, чтобы подготовиться к Хельсинки.
После того как американский президент улетел из Лондона, страсти здесь понемногу улеглись. В Великобритании теперь пытаются понять, что визит Дональда Трампа принес этой стране.
Трамп — 12-й по счету президент США, который удостоен чести пожать руку королеве Елизавете Второй. Ради этой встречи американская секретная служба пошла на уступки и вместо бронированного "Чудовища", как называют президентский лимузин, Трампа доставили в замок Виндзор на британском внедорожнике. Не было привычной суеты телохранителей.
Трамп демонстрировал крайне уважительное отношение к королеве. Но первая леди США реверанса не сделала. Привычка давать указания, правда, сказалась даже здесь. В какой-то момент Дональд Трамп пытался указать королеве направление движения.
Чаепитие с Елизаветой Второй продолжалось 57 минут. На память об этой встрече была сделана фотография. В Англии фотоальбом американского лидера пополнился еще одним, безусловно, дорогим ему снимком: он сидит в кресле Уинстона Черчилля, политика, которого боготворит.
Ужин в честь Трампа был устроен во дворце, где Черчилль родился. Меню было традиционным: шотландский лосось и английская говядина, клубника со сливками. Но для Трампа все, что на столе, — гарнир.
Главное блюдо — подчеркнутое уважение. Пригласив президента США полтора года назад, британские политики все спорили между собой, пускать Трампа или нет и какой должен быть статус его визита?
Президент США, безусловно, затаил обиду. И хотя визит в итоге был понижен с государственного до рабочего, внешние атрибуты были безукоризненны. Только американское "Чудовище" упрямо ехало не по левой, как принято в Англии, стороне, а по правой. Опоздавшего на 10 минут Трампа покорно ждали Тереза Мэй и ее супруг Филипп, а вместе с ними примерно 150 гостей: в основном бизнесмены и члены правительства и музыканты из валлийского, ирландского и шотландского полков.
Общую атмосферу явно портили массовые протесты. "Трамп — расист, сексист и миллиардер, который защищает интересы богатых, и Тереза Мэй пригласила его, потому что она сама такая же", — уверены англичане.
В центре Лондона собрались около ста тысяч человек. На митинг пришел лидер оппозиции Джереми Корбин
"Наше послание, которое мы продемонстрировали в Лондоне и по всей нашей стране, — это послание нашему гостю: мы едины в надежде на мир, справедливость, а не на разделения. Мы едины в надежде на то, что расизму и женоненавистничеству придет конец, что разнообразие будет приветствоваться", — отметил Корбин.
В небе над Лондоном, рядом с памятником Черчиллю, летал надувной бэби-Трамп. Американский президент компенсировал это веселье разгромным интервью английской газете Sun. Он основательно "прошелся" по Терезе Мэй и ее способностям проводить Brexit.
"Я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она меня не послушала. Если они продолжат заключать сделки таким образом, то мы будем вести дела с Евросоюзом вместо Великобритании. Так что это, вероятно, убьет сделку", — считает Трамп.
Неловкость ситуации срочно пришлось исправлять. После переговоров в загородной резиденции Чекерс Дональд Трамп нежно пожимал руку Терезы Мэй и говорил ей добрые слова.
"Я бы сказал, что наши отношения с Великобританией, особенно после этих двух дней, проведенных с вашим премьер-министром, в высшей степени особенные. Могу ли я теперь рассчитывать на что-то большее? Не уверен, но они в высшей степени особенные. Тут живет особенный народ, это особенная страна, и меня связывает с этой страной то, что моя мать родилась в Шотландии. Это очень важно", — сказал Трамп.
Но репортеров больше интересовало не эта, а следующая встреча Трампа — с президентом Путиным в Хельсинки.
"Я думаю, что у нас бы сложились очень хорошие отношения с президентом Путиным, если мы проведем некоторое время вместе. Я, конечно, могу ошибаться. Многие говорили, что ничего не выйдет, но я отличаюсь от этих людей", — заявил Трамп.
Он в очередной раз дал всем понять, что приехал в Европу со своей повесткой. И антироссийская риторика Терезы Мэй ему нужна лишь в той степени, в какой она соответствует американским интересам. Это правило распространяется на всех европейских лидеров без исключения. Трамп уже второй раз за минувшую неделю указал Германии на энергетическую зависимость от России.
"Я считаю ужасным тот факт, что у вас трубопровод прямо из России. И я думаю, что Германия собирается получать 50,60 или, как я слышал, даже 70% всей энергии от России. И как же вы можете работать ради мира и с позиции силы, когда кто-то имеет столь сильное влияние на вашу страну? Я не думаю, что это хорошо. Вы не действуете с позиции силы. Вы отдаете всю свою силу. Я считаю, что это очень плохо для Германии, для ее народа и не очень хорошо для НАТО", — подчеркнул американский президент.
Готовиться к разговору с Путиным Трамп будет на своем гольф-курорте в Шотландии, куда переместился после встречи с королевой. В крупнейших шотландских городах — Глазго и Эдинбурге — антитрамповские манифестанты тоже шумят. Но американский президент увидит протесты только при желании — по телевизору. Надувную куклу Трампа шотландские власти, кстати, запретили здесь запускать.
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