В полете у лайнера Ryanair разгерметизировался салон: пассажиры в больнице

В пятницу лайнер авиакомпании Ryanair был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Франкфурт-Хан из-за разгерметизации салона. Самолет со 189 пассажирами следовал из Дублина в хорватский Задар, пишет ТАСС.

После посадки 33 человека попали в больницу с тошнотой и головной болью. По словам очевидца, он услышал негромкий хлопок, после чего выпали кислородные маски. Специалисты выясняют причины авиапроисшествия.