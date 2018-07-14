На общение Путина и Трампа в Хельсинки отводится три часа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки и их пресс-конференция в общей сложности могут продлиться около трех часов. Программа российско-американского саммита уже размещена в официальном мобильном приложении для журналистов #HELSINKI2018.

В понедельник 16 июля Путин и Трамп должны начать рабочий обед в президентском дворце в Хельсинки в 13:15 по местному времени (совпадает с московским). В это же время пройдет их двусторонняя встреча. А уже на 16:00 в графике Путина значится двусторонняя встреча с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Предстоящий саммит Путина и Трампа в Хельсинки — уже не первая личная встреча двух президентов. Впервые они провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита "большой двадцатки" в немецком Гамбурге. В ноябре 2017 года лидеры России и США пообщались в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме и одобрили совместное заявление по Сирии. Также Путин и Трамп несколько раз беседовали по телефону, напоминает ТАСС.