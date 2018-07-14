Путин поздравил Макрона с днем взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин поздравил французского коллегу Эмманюэля Макрона с Национальным праздником — 14 июля (Le Quatorze Juillet).

В приветственной телеграмме, текст которой опубликован в субботу на сайте Кремля, дается высокая оценка российско-французским отношениям.

В документе говорится, что эти отношения играют особую роль в европейских делах, являются важным фактором обеспечения мира, безопасности и стабильности на континенте.

"Действуя сообща, наши страны могут многое сделать для решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", – отметил президент.

Французский Национальный праздник, традиционно называемый в России Днем взятия Бастилии, отмечается ежегодно 14 июля. В программе торжеств, которые пройдут во Франции, фестивали, концерты, военные парады, красочные балы пожарных и народные гулянья с фейерверками. Главный праздничный парад пройдет на Елисейских полях в Париже. Он стартует в 9 утра и продлится до полудня.

Ожидается, что президент Пятой республики посетит финальный матч Чемпионата мира по футболу, который пройдет в воскресенье на стадионе "Лужники" в Москве.

Перед мероприятием Владимир Путин запланировал переговоры с президентом Макроном.