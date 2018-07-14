Экология и искусство: Сергей Цивилев знает, как поднять Кузбасс

Главные экспортные порты нашей страны — Ванино и Находку на Дальнем Востоке, Новороссийск на Черном море, Петербург на Балтике, Мурманск в Заполярье. От всех этих портов до области, о которой у нас пойдет речь, — примерно равные расстояния. Без малого 45% всего грузопотока российских железных дорог обеспечивается поставками именно из той области. Так что это за область?

Конечно же, Кемеровская, Кузбасс, откуда по всей России и всему миру в огромных объемах расходятся уголь и металлы. Про эту область сразу объясним одну вещь. Как в европейской части страны есть соревнование между Москвой и Петербургом, так и в Кузбассе — два центра: Кемерово и Новокузнецк.

Новый губернатор-выдвиженец президента там — Сергей Цивилев. Он был одним из самых сложных герое. "Вестей в субботу". Только, было, мы начинали писать с ним чинное интервью, как он от нас норовил убежать, завидев рядом тех жителей Кемеровской области, у которых насыщается знаниями. Он действительно все время в движении. Например, придумал, что у него будут два кабинета: один — в Кемерово, другой — в Новокузнецке.

56-летний Сергей Цивилев — тот самый тогда еще вице-губернатор Кузбасса, кто единственный вышел к людям на площадь после трагедии в "Зимней вишне". А недавно он представил свою программу опережающего социально-экономического развития Кузбасса. И в этой программе (что необычно для России) на первом месте — решение экологических проблем: регион-то — угольный.

Когда в Кемерово становится жарко, у детишек нарасхват идет мороженое. Местное, фирменное, с красителем — под кузбасский уголь. Краситель, конечно, безвредный пищевой.

В одном из местных кафе все — серьезнее. В тесто добавляют настоящий уголь — активированный. Как назвать такие пельмени? "Сибирскими"? Нет, пожалуй, "кузбасскими", с характерным окрасом. Кстати, вкусно. Но что, уголь настоящий?

Кузбасс очень гордится (и справедливо) по-настоящему выдающимися результатами работы своих горняков, а усилиями предыдущего руководства области отрасль удалось не только сохранить, но и развить, снабдить самой передовой техникой. Но если сжигать уголь мир уже научился почти бездымно, то его открытая добыча — дело все-таки в прямом смысле очень пыльное.

Разрез "Сибирского делового союза" "Черниговец" я посещаю раз пятый. Все недостатки понимаю, но обращаю внимание и на прогресс.

- Я поставил эксперимент. Я полтора часа на разрезе — в светлых брюках. И они чистые, потому, что здесь даже поливальные машины ездят. Тем не менее, мы понимаем, что лет 50 потом уйдет на рекультивацию, если подбираться к теме экологии угольной промышленности.

- Этот разрез занимает особенное положение, — поясняет врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. — Тут полностью соблюдена санитарно-защитная зона. До ближайшего населенного пункта — около двух километров. И роза ветров от этого населенного пункта идет в сторону карьера. Если вы посмотрите на пыль, вы увидите, что все движение идет в обратную сторону.

Но так далеко не везде. И пока только на единичных угольных предприятиях Кузбасса есть такие очистные мощности. На других в отвалы, в шлак уходит в том числе и уголь. Странно это говорить, но до 50% от того, что добыли.

Дальше у нас был город Мариинск — райцентр, где областного губернатора не видели, по их подсчетам, 9 лет. К новому прямо бросаются.

На самом деле симпатичный город. Бывший купеческий. Один местный мастер еще и украшает улицы резными деревянными фигурами. Все бы были такими креативными.

Нового губернатора перехватывают и на входе в райадминистрацию. Один из граждан никак не может оформить землю.

На совещании выясняется, что в городе на пересечении Транссиба и федеральной автотрассы из былых 19 предприятий работают только два. Объяснения — удивительные. "Производство спирта нерентабельно", — уверяют в администрации Мариинска.

Спирта и нерентабельно?! Выходим в город. Школа 1938 года постройки. Строилась как эвакооспиталь. И ладно бы только библиотека была деревянным сарайчиком-пристройкой — здесь деревянные полы, которые уже давно сгнили. Также в школе нет спортивного зала. При этом родители и детьми, и школой гордятся. Все-таки традиции. Самый высокий результат по ЕГЭ — 333 балла — трое медалистов.

А сам Цивилев, услышав, о чем еще говорят горожане, никого не предупреждая, решает непременно заехать на горящую свалку на границе с соседним районом. Дальше Цивилев едет не в кабинет в Кемерово, а к жителям соседней деревни, где свалкой "дышит" все.

"Утром встаешь — смог. МЧС приезжало, тушили, но не смогли затушить, тлеет", — рассказывают местные жители. "Сейчас затушим", — обещает Цивилев. Но как затушим, если, по словам людей, свалка здесь всю жизнь?!

Увидев столько всего и самого тревожного, и самого передового, говорим о том, почему Цивилев в своей программе прежде всего выделяет не просто экономику, а качество жизни.

"У нас люди уезжают. В регионе уже все предприятия почувствовали серьезную проблему с кадрами. Может потом быть катастрофа", — говорит Цивилев.

- Ваша презентация, с которой вы выступали, я хочу начать не сначала, а с конца.

- За тысячу дней с нуля был построен Кузнецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в мире.

- Но вы же понимаете, что часть зрителей ахнут: новый губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предлагает вернуться к сталинским методам управления?!

- Почему сталинские методы управления? Я предлагаю вернуться не к Сталину, не к его методам управления, а к тому, как могли наши люди работать. Это они делали все для нас, для будущих поколений. Какой уровень техники был в то время?

- Подводы.

- И они за тысячу дней могли подводами это все сделать.

На одном из фото — водолаз с совком и ручная помпа – с ее помощью тогда создавали сложнейшие гидротехнические сооружения. А еще сразу строили дома культуры.

Недавно Цивилев приехал на юбилей Новокузнецка в сопровождении местного уроженца Владимира Машкова, и вместе они объявили о создании кластера искусств.

Цивилев считает, что без культуры — никуда. Центров у кластера искусств будет два: Кемерово и Новокузнецк. Но откуда взять деньги?

В деревне, на которую идет смрад от свалки, врио. губернатора вызвал главу местного района. "Свалка должна быть немедленно потушена. Что вам нужно?" - спросил Цивилев. "Ничего не надо", — ответил глава местной администрации. То есть как ничего не надо?! То есть деньги есть?!

Пример того, как проблемы можно решать на основе здравого смысла и, конечно, дисциплины. Через сеть "ВКонтакте" Цивилеву приходили жалобы на значительное загрязнение реки Кия в месте впадения реки Кундат. Всего за два дня обследовали 80 километров и выяснили: в Северный Кундат вливается грязь из производственного отстойника золотодобытчиков. И вот уже введен временный запрет на деятельность старателей.

Но, естественно, все не может работать исключительно в "ручном управлении". Тем более что есть задачи, которые можно решить только системно.

"Наша задача — администрации, власти — поднять средний уровень заработной платы в нашем регионе. Эту задачу поставил нам президент Российской Федерации", — отметил Сергей Цивилев.

Продолжаем разговор в кабине на разрезе.

- Я помню свои первые впечатления, когда навстречу тебе едет двухэтажный "БелАЗ", громадина. Когда вы занялись разработкой, этот масштабзадачи до вас сразу дошел?

- Я же был знаком с угольной отраслью не понаслышке, просто здесь объемы гораздо больше, — говорит Цивилев.

До этого он работал в Якутии, где дела у его угольной компании шли очень хорошо. И первое, что Цивилев предлагает сделать угольщикам Кузбасса — а основные налогоплательщики здесь, конечно же, они, еще металлурги — это сократить простои. Меньше простоев — больше выработка. Больше выработка — больше доходы и зарплаты. Без дополнительных инвестиций.

Но здесь же Цивилев — опять про экологию, чтобы для новых угольных месторождений и производств ввести правило "двух ключей": один — у федералов в Москве, другой — у местных властей.

- Чтобы субъект Федерации принимал участие и давал разрешение тоже на выдачу этих лицензий, — поясняет Цивилев

- Экологическое прежде всего?

- Да. Федеральное агентство, находясь в Москве, это не учитывает. Для них это просто лицензия, а для нас — люди, которые живут на этой территории.

А еще Цивилев отказывает в переводе под разрезы сельскохозяйственных земель и говорит, что современные технологии позволяют развивать безопасную добычу и в закрытых шахтах. "Мы ведем переговоры с одной из крупнейших китайских корпораций, чтобы впервые применить безлюдный очистной забой в шахтах", — рассказал Сергей Цивилев.

Последнее, что осматриваем вместе, — современную цифровую диспетчерскую. Все управляется с помощью компьютерной мышки. Впрочем, Цивилев обращает внимание на только на аппаратуру. Он — опять про экологию.

- Подойдите к окну. Откройте его. А теперь проведите по стеклу рукой и покажите руку.

- Немного угля есть…

Это в нем говорит, конечно, бывший моряк. "Меня учили на корабле, когда воспитывали, у меня были хорошие командиры", — вспоминает Цивилев.

Но он опять отвлекается от нас. Просит девушек-операторов показать руки: есть ли обручальные кольца. Убеждается, что есть. Уточняет, что местные. Остались.