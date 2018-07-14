Финал и третье место ЧМ-2018: кто достоин победы?

В воскресенье, 15 июля, в "Лужниках" пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу. За победу поборются сборные Франции и Хорватии. А сегодня, 14 июля, сборные Англии и Бельгии выяснят, кто из них достоин бронзы ЧМ, встреча пройдет в Петербурге.

Вести.Ru будут вести прямые трансляции матчей.

Англия и Бельгия уже встречались в групповом этапе турнира — победу одержали бельгийцы со счетом 1:0. В полуфинале англичане потерпели поражение от хорватов, а бельгийцы уступили французам. Но если "Красные дьяволы" снова обойдут англичан, то покажут лучший результат в истории. Хотя и сейчас их выступление называют удачным.

Мало кто предполагал, что команда заберется так высоко. Впрочем, и островитян дома ждут с почестями. Команда впервые за 28 лет попала в четвертку лучших на планете.

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