В Памплоне быки за три минуты отправили в больницу семь человек

За три минуты забега с быками в испанской Памплоне семь человек получили ушибы и травмы, отправившие их в больницу. Фестиваль в честь покровителя Наварры продлится до 14 июля, пишет ТАСС.

Организаторы предложили зрителям сотни шествий, концертов и детских праздников, но наибольший интерес традиционно вызывает опасное для жизни и здоровья соревнование. В побеге от разъяренных быков по узкой средневековой улице могут попробовать свои силы и смелость местные жители и гости фестиваля Сан-Фермин. Некоторые участники специально подпускают животных на минимальную дистанцию, чтобы снискать симпатии наблюдающих из безопасного места.