Пользователи соцсетей высмеяли выступление Порошенко на саммите НАТО

Фотографию совместного выступления украинского президента Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга, размещенную в интернете, жестко высмеяли пользователи соцсетей.

Снимок с совместного брифинга Порошенко и Столтенберга в рамках саммита НАТО опубликовал главный редактор украинского издания "Таймер" Юрий Ткачев.

В кадре — Порошенко и Столтенберг находятся на сцене, однако в практически пустом зале можно насчитать только несколько журналистов и фотокорреспондентов, разместившихся в первых рядах.

В подписи к фото Ткачев иронизирует: "Украина — НАТО: "Ваше мнение очень важно для нас".

Пользователи в комментариях отмечают, что отсутствие интереса к брифингу может быть вызвано предсказуемостью речи Порошенко: "А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое". И даже предполагают, что у прессы гораздо больший интерес вызывает Чемпионат мира по футболу, и большинство СМИ предпочли освещать это событие.

Встречаются и более жесткие шутки, — мол, Порошенко сразил прессу перегаром, поэтому в зале так мало человек. Кто-то принял фото, на котором основную часть кадра занимают складные кресла, за product placement (скрытую рекламу) известного мебельного магазина. Нашлись и такие, кто считают, что размещенная фотография — это фотомонтаж, и называют ее "фотошопом из Москвы".