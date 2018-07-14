Молния угодила в фуры во время грозы на стоянке около трассы. Видео

Камера запечатлела момент попадания молнии, угодившей в грузовики, припаркованные на стоянке. Инцидент, произошедший на днях, попал в объектив автомобильного регистратора.

На записи видно, как молния бьет по двум фурам, после чего можно наблюдать "фейерверк" из искр, сопровождавший попадание.

Как рассказал автор ролика, в результате инцидента его коллеги по цеху грузоперевозок не пострадали.