Маурицио Сарри официально стал главным тренером "Челси"

Экс-чемпионы Англии по футболу из лондонского "Челси" не стали задерживаться с заменой главного тренера Антонио Конте, уволенного два дня назад. Новым наставником "аристократов" стал другой итальянский специалист Маурицио Сарри, последние годы работавший в "Наполи".

Сарри подписал контракт с клубом, которым владеет российский бизнесмен Роман Абрамович, сроком на три года и будет получать по этому соглашению примерно 6 млн евро за сезон. Ассистентом 59-летнего специалиста будет экс-форвард "Челси" Джанфранко Дзола.

