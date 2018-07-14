Маурицио Сарри официально стал главным тренером "Челси"

Экс-чемпионы Англии по футболу из лондонского "Челси" не стали задерживаться с заменой главного тренера Антонио Конте, уволенного два дня назад. Новым наставником "аристократов" стал другой итальянский специалист Маурицио Сарри, последние годы работавший в "Наполи".

Сарри подписал контракт с клубом, которым владеет российский бизнесмен Роман Абрамович, сроком на три года и будет получать по этому соглашению примерно 6 млн евро за сезон. Ассистентом 59-летнего специалиста будет экс-форвард "Челси" Джанфранко Дзола.

‘I hope we can provide some entertaining football for our fans, and that we will be competing for trophies at the end of the season, which is what this club deserves.’ #WelcomeSarri https://t.co/z2hTHOO3I5 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 14 июля 2018 г.

Сарри начал тренерскую карьеру в 1990 году. В 2015 году возглавил "Наполи", с которым дважды занимал вторые места в итальянской Серии "А" и один раз финишировал на третьем. По итогам сезона-2015-2016 получил приз лучшему тренеру чемпионата Италии. Дзола выступал за "Челси" с 1996 по 2003 год и признавался фанатами лучшим игроком в истории клуба.