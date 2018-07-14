Утечка хлора в Ташкенте: один погибший, 18 пострадавших

В результате утечки хлора на одном из предприятий Ташкента погиб один человек и еще 18 пострадали. По сообщению МЧС Республики Узбекистан, инцидент произошел 14 июля около 02:30 по местному времени (00:30 по Москве) на предприятии "Blu Marmar" в Бектемирском районе города. Причиной была разгерметизация контейнера.

Восемнадцать пострадавших госпитализированы с признаками отравления парами хлора в лечебные учреждения Центра экстренной медицинской помощи. После оказания медицинской помощи состояние 13 из пострадавших — вольнонаемных рабочих — улучшилось, и утром их отпустили домой. По факту утечки хлора проводятся доследственные мероприятия.