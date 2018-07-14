В столице Сомали прогремели несколько взрывов

Несколько взрывов и последовавшая за ними перестрелка были слышны в субботу утром в сомалийской столице Могадишо, сообщает Reuters.

"Мы только что услышали взрыв, он зафиксирован в районе за пределами президентского дворца. Подробности пока рано сообщать", — цитирует агентство майора полиции Мохаммеда Хусейна.

По данным ТАСС, в центре Могадишо полиция обстреляла машину, движущуюся на высокой скорости к президентскому дворцу.

Агентство SomaliaUnited оценивает ситуацию в сомалийской столице как "очень напряженную". Боевики атакуют президентский дворец, сомалийское правительство находится на грани краха, пишет агентство в своем Twitter.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.