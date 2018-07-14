В Японии жара: более тысячи человек госпитализировано

В Японии наступила жара, днем температура стабильно превышает 30 градусов Цельсия, в некоторых регионах доходит почти до 40. Из-за этого с тепловыми ударами в субботу были госпитализированы 1042 человека.

В 2017 году в стране из-за жары умерло 44 человека. Тысячи попали в больницы, передает ТАСС.