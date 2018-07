Трамп выступил с упреками в адрес Обамы

Президент США Дональд Трамп упрекнул своего предшественника Барака Обаму в бездействии в отношении 12 россиян, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы.

"Почему они ничего не сделали с этим, особенно когда сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР в сентябре, перед выборами?", — написал Трамп в субботу в своем Twitter.

The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administration. Why didn’t they do something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election?