Появилось видео спасения туриста на Байкале, 17 часов провисевшего на дереве

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Иркутской области спасли 48-летнего туриста из Кемерова, попавшего в затруднительную ситуацию на Байкале.

Как рассказали в ведомстве, мужчина отправился от мыса Кадильный до поселка Большие Коты, выбрав для этого более сложный и безлюдный маршрут.

На скалистом мысе Скрипер, расположенном на западном побережье озера Байкал, турист поскользнулся на сыром мхе и сорвался со склона. Серьезных последствий падения удалось избежать благодаря тому, что он зацепился за дерево, росшее на склоне.

"На нем он провел около 17 часов, пытаясь связаться с экстренными службами. Из-за отсутствия стабильной связи сделать это ему удалось только к утру. На место незамедлительно выехали 4 спасателя", — говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

Прибывшие специалисты спустили путешественника на тропу при помощи альпинистского снаряжения. Пострадавший передвигался самостоятельно, однако находился в состоянии шока.

В итоге кемеровчанин на катере был доставлен в населенный пункт, где ему оказали медицинскую помощь.