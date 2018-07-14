В Подмосковье идут гроза и штормовой ветер

В субботу в Московской области испортится погода, пишет ТАСС. Метеорологи предупредили о грозе и порывах ветра до 15 м/с.

МЧС распространило штормовое предупреждение до 21:00. Спасатели просят граждан соблюдать осторожность. Во время грозы следует избегать деревьев и шатких конструкций.