Момент страшного ДТП в Подмосковье, где погибли три человека, попал на видео

Вечером в пятницу, 13 июля, около населенного пункта Дракино, расположенного в Серпуховском районе Московской области, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни нескольких человек.

На записи, сделанной регистратором, установленным в машине очевидца, видно, как водитель автомобиля Mitsubishi на большой скорости движется по встречной полосе, игнорируя наличие знака, запрещающего обгон на данном участке дороги и соответствующую разметку.

Через несколько мгновений легковушка лоб в бол столкнулась со встречной "Ладой", попытавшейся уйти правее, в сторону обочины. К несчастью, нарушитель ПДД сместился в том же направлении.

Как сообщил Интерфакс, в результате аварии погибли три человека, еще четыре пострадали.