Южная Корея заявила протест российскому военному атташе

Российский военный атташе Андрей Фалилеев вызван в министерство национальной обороны Южной Кореи в связи с инцидентом над опознавательной зоной ПВО, ему заявлен протест. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, два российских военных самолета в пятницу четырежды нарушили южнокорейскую зону идентификации ПВО (KADIZ). Инциденты зафиксированы с 14.00 до 18 часов, корейская сторона идентифицировала самолеты как Ту-95. Наблюдатели, на которых ссылается агентство, предположили, что российские самолеты, возможно, нарушили KADIZ, чтобы попрактиковаться в дальних операциях.

Однако корейская сторона считает, что пролет российских самолетов над опознавательной зоной ПВО "не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове".

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило, что два стратегических бомбардировщика ВКС России выполнили плановые полеты над Японским и Желтым морями. На отдельных участках российские истребители сопровождали самолеты вооруженных сил Южной Кореи и Японии.

Во время полета экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.

"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — цитирует ТАСС источник в Минобороны.

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