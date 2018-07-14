США построят две авиабазы в Ираке и Кувейте

В Ираке и Кувейте ВС США собираются создать новые военные базы.

Для контроля за дорогой Багдад – Дамаск и западом страны американцы планируют строительство в иракской провинции Анбар (уже имеются авиабазы Айн аль-Асад и Хаббания).

Авиабаза в Кувейте станет главным пунктом материально-технического обеспечения и крупнейшим пунктом высадки на Ближнем Востоке.

Америка вернулась в Ирак в 2014 году после захвата ряда территорий игиловцами (ИГИЛ – запрещено в РФ). Премьер Ирака Хейдар аль-Абади объявил о победе над террористами в декабре 2017 года, операция проводилась при поддержке коалиции США. Багдад, по словам аль-Абади, решил сокращать присутствие альянса, передает ТАСС.