На Украине пьяный чиновник на джипе сбил двух женщин

В Закарпатской области Украины пьяный глава администрации Перечинского района сбил на внедорожнике двух женщин. Пострадавших госпитализировали, одна из них затем скончалась от полученных травм.

По сообщению пресс-службы областного управления Нацполиции Украины, глава района передвигался на джипе Cherokee с иностранными номерами, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Наезд произошел накануне вечером, передает РИА Новости. Виновник задержан, заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего.