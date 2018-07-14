Глава МИД ФРГ раскритиковал идею Трампа

Увеличение расходов на оборону не сделают мир более безопасным, полагает глава МИД ФРГ Хейко Маас.

"4% расходов на оборону не сделают наш мир более безопасным. Вместо [повышения расходов на оборону] необходимо проявлять больше уважения к правилам и международному порядку", — написал глава внешнеполитического ведомства Германии в Twitter.

Комментарий Мааса относится к идее американского президента Дональда Трампа о повышении военных расходов стран-членов НАТО до 4% внутреннего валового продукта. Предложение прозвучало в ходе встречи с участниками саммита НАТО, который проходил в Брюсселе.

Однако по примерным подсчетам, только чуть более половины стран-членов Североатлантического альянса смогут достичь уровня в 2% ВВП к 2024 году.