Бокс. Бой за титул WBSS Гассиев – Усик может не состояться

Всего неделя остается до матчевый финальной встречи в рамках Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в которой должны сойтись два чемпионат мира в полутяжелом весе – россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. Но бой, назначенный в Москве 21 июля, может не состояться.

Стоит напомнить, что Усик изначально не очень хотел драться на ринге в России, видимо, считая, что такие условия дают его сопернику некоторый перевес. Впрочем, организаторы WBSS все сделали по правилам: провели конкурс заявок, в котором победило предложение из России.

Но вот менеджер украинского боксера Александр Красюк сообщил журналистам, что бой может не состояться. Причиной промоутер называет организационные сложности, возникшие у команды Усика в Москве.

"По отелю и логистике все не так критично, организаторы турнира помогают, — цитирует Красюка Tribuna.Com. – Но есть претензия к российской стороне. Существует загвоздка в организации, и у нас к ним есть претензии".

По мнению менеджера, существует вероятность того, что бой не состоится: "И с каждым днем она все более высокая. Если бой все же не состоится сейчас, то мы будем идти своей дорогой и с Гассивеым все равно встретимся. Но уже не в рамках суперсерии".

Стоит сказать, что это не первый сигнал из стана команды Усика: ранее другой представитель боксера из Украины Эгис Климас сообщил, что российская сторона не обеспечивает в должной мере организацию поединка, что может привести к его отмене.