Жоржиньо вслед за Сарри поменял "Наполи" на "Челси"

Не успели фанаты английского футбольного клуба "Челси" пережить новость о назначении новым главным тренером команды экс-наставника итальянского "Наполи" Маурицио Сарри, как руководство "аристократов" сообщило о подписании контракта с игроком неаполитанцев Жоржиньо.

Полузащитник подписал контракт через несколько минут после своего тренера. 26-летний футболист на ближайшие 5 лет стал хавбеком лондонского клуба и будет выступать в составе под номером №5. Точная сумма трансфера не названа, но ранее инсайдер в "Наполи" сообщал, что новый игрок может обойтись "Челси" в 65 млн евро включая возможные бонусы.

Welcome to London, and welcome to Chelsea, Jorginho! 👊#WelcomeJorginhohttps://t.co/BnAsrtOA4I