Шотландия встретила Трампа протестами у его гольф-клуба

Территория шотландских гольф-клубов, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, стала местом проведения протестных акций, осуждающих его политику.

В завершение своего визита в Великобританию американский президент посетил принадлежащие ему гольф-клубы. Президент и первая леди США вылетели в Шотландию в пятницу вечером после переговоров с Терезой Мэй и чаепития с королевой в Виндзорском замке, сообщает телеканал Skynews.

Гольф-клуб Trump Turnberry, где остановились Дональд и Мелания Трамп, расположен на побережье Ирландского моря. Несмотря на то, что воздушное пространство над клубом в период пребывания американского президента является запретной для полетов зоной, над лужайками курорта пролетел параплан с протестным лозунгом природоохранной организации "Гринпис". Такой поступок пилота считается уголовно наказуемым преступлением, и стражи порядка ведут поиски парапланериста.

За оградой гольф-курорта Trump International Golf Links, где остановился сын Трампа Эрик, собрались более сотни противников политики Трампа. Протестующие выкрикивают лозунги "Великобритания говорит "нет" Трампу" и "Трампу здесь не рады" под звуки мексиканской музыки, которая напоминает об антимиграционной реформе Трампа.

Участники протестов в шотландской столице Эдинбурге планируют поднять в воздух шестиметровую надувную фигуру "Трамп-бэйби", изображающую президента в виде озлобленного ребенка в подгузнике с мобильным телефоном в руке. Фигура уже успела "полетать" в пятницу в Лондоне. Инициативу запустить надувного Трампа над гольф-клубом Трампа запретила полиция, сославшись на беспилотную зону.

Трамп уже сообщил в своем твите, что два дня его пребывания в гольф-клубе будут насыщены встречами, и выразил надежду, что прекрасная погода, установившаяся на курорте, позволит ему насладиться в том числе и игрой в гольф.

В воскресенье Трамп отправится в Хельсинки, где в понедельник должна состояться встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании взяло на себя расходы по посещению Трампом Шотландии. По словам главного секретаря министерства финансов Британии Лиз Трасс, Лондон выделит Эдинбургу до £5 миллионов фунтов на покрытие расходов по обеспечению безопасности.

Из-за решения Трампа посетить гольф-клубы Белый дом был вынужден удалить твит, в котором утверждалось, что мистер и миссис Трамп в субботу "покинут Великобританию".