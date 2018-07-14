Роскачество проверит коньяк и пиво

Коньяк и пиво должны проверяться с помощью дополнительных методов контроля, предлагает Роскачество.

Организация считает необходимым закрепить в ГОСТах не только требования к сырью, но и методику проверки этих требований. От этого выиграют государство, производители, потребители.

Сейчас подделывается каждый третий коньяк: виноградный спирт заменяется дешевыми аналогами. Специалисты выявили примеси, определив соотношение изотопов углерода, кислорода и водорода и предлагают ввести эту методику контроля в стандарты. Эту идею уже поддержали в Росаккредитации.

Пробелы в законодательстве при контроле качества сырья есть и в пивоваренной отрасли. Замена пивоваренного сырья зерном или продуктами его переработки возможна в количестве не более 20%, но методики контроля этого показателя нет. Роскачество пока проводит масштабное исследование рынка пива, чтобы выступить с предложениями, передает ТАСС.