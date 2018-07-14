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Отравление Скрипаля 1 час назад
Посольство России: Великобритания продолжает разрушать репутацию ОЗХО
Инициированная Лондоном процедура "независимой верификации" отравляющего вещества, обнаруженного в английском Эймсбери, непрозрачна и выходит за рамки механизмов Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Лондоне.
Накануне Форин-офис сообщил, что британские власти пригласили в Лондон специалистов из Организации по запрещению химического оружия для анализа найденного в Эймсбери вещества. Группа экспертов ОЗХО должна прибыть в Британию на предстоящей неделе.
По информации Скотленд-Ярда, сосуд небольших размеров со следами нервно-паралитического вещества "Новичок" был обнаружен следователями в доме пострадавшего от отравления Чарльза Роули в городе Эймсбери. Контейнер доставили в военную лабораторию в Портон-Дауне, где учение подтвердили: содержавшееся в нем вещество — "Новичок". Дальнейшие тесты должны установить, идентично ли оно тому, которым, по заявлению Лондона, ранее были отравлены в британском Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
По словам пресс-секретаря российской дипмиссии в Лондоне, инициатива Британии по "независимой верификации" вещества из Эймсбери — очередной шаг по политизации ОЗХО в ущерб репутации этой организации. Посольство России вновь призвало британские власти "проявить открытость в расследовании, пока еще можно попытаться исправить тот ущерб, который они уже нанесли международному имиджу своей страны".
Пресс-секретарь напомнил: после инцидента с Сергеем и Юлией Скрипалями в Солсбери в марте этого года Россия неоднократно предлагала задействовать механизмы для совместного расследования инцидента, прописанные в пункте 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Однако британская сторона наотрез отказалась от какого-либо сотрудничества и от ведения конструктивного диалога с Москвой. Вместо этого Лондон продолжал выдвигать в адрес России многочисленные безосновательные обвинения, "прямо подрывая букву и дух КЗХО", добавил пресс-секретарь.
"Хотелось бы получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено и насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с таинственными отравлениями, которые происходят недалеко от секретной военной химической лаборатории Портон-Даун", — заявили накануне в российской дипмиссии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что по делу Скрипалей в британский МИД направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и к пострадавшим российским гражданам, с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве. Предлагалось в том числе и проведение совместного расследования. Британские власти на предложения и запросы России не отреагировали.
Москва категорически отрицает заявления британских властей о причастности России к инциденту с Сергеем и Юлией Скрипалями, которые, по версии Лондона, 4 марта были отравлены веществом типа А-234 по британской классификации. Сергей Лавров еще в мае заявил, что дело Скрипалей рассыпается на глазах в отсутствие каких-либо доказательств вины России.
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