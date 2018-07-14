Синод РПЦ разрешил отпевать некрещеных младенцев

В Екатеринбурге Синодом РПЦ утвержден чин поминовения некрещеных младенцев. В чине две главные темы: попечение о матери и родных и утешение скорбящих. В отличие от отпевания взрослого человека, младенцев отпевают без просьбы отпустить грехи (за неимением таковых).

По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси священника

Александра Волкова, до настоящего времени церковь не имела возможности отпевать некрещеных младенцев – мертворожденных или погибших в первые часы жизни. Однако родители приходят в храм и ищут утешения.

В богословии до сих пор нет четкого понимания состояния души некрещеного младенца, передает ТАСС.