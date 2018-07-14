Взрывы в Сомали: трое погибших, восемь пострадавших

В результате двух взрывов в центре столицы Сомали Могадишо погибли по меньшей мере три человека, пострадали восемь. В числе погибших, двое боевиков, причастных к терактам, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Первый взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте около президентского дворца. Через несколько минут рядом взорвалась вторая бомба. Она была заложена в движущийся автомобиль. Полиция помешала террористам атаковать отель в центре города. Произошла перестрелка.

Ответственность за теракты взяла на себя радикальная исламистская "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ), связанная с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). "Аш-Шабаб" ведет борьбу против сомалийских властей и препятствует деятельности ООН

Ранее СМИ оценили ситуацию в сомалийской столице как "очень напряженную".