Бонуччи может сменить "Милан" на "Манчестер Юнайтед"

Итальянский защитник "Милана" Леонардо Бонуччи в текущее трансферное окно может стать игроком английского "Манчестер Юнайтед". Известно, что в услугах итальянца лично заинтересован главный тренер "МЮ" Жозе Моуриньо.

Именно португальский наставник и ведет переговоры с агентом Бонуччи на предмет возможного трансфера игрока, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на La Republicca. Сообщается, что руководители манчестерцев дало согласие на трансфер и уже предложило за итальянца 32 миллиона фунтов.

В то же время боссы "Милана" не желают расставаться со своим капитаном, однако не исключено, что они будут вынуждены отпустить своего лидера из-за имеющихся финансовых проблем. Напомним, что ранее "россонери" лишились места в еврокубках, нарушив правило финансового fair play.