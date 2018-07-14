Появилось видео с места серьезного ДТП с маршруткой под Краснодаром

Авария с участием маршрутки и двух легковых автомобилей произошла утром с субботу, 14 июля, в Тахтамукайском районе Адыгеи на Яблоновском мосту, ведущем в Краснодар.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают, что водитель легкового автомобиля Hyundai не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где практически лоб в лоб столкнулся с маршрутным транспортным средством.

После удара в маршрутку врезалась попутная легковушка, водитель которой не успел затормозить, а автомобиль предполагаемого виновника ДТП оказался за пределами проезжей части и перевернулся на бок.

Мужчина, находившийся за рулем Hyundai, погиб. Водитель автобуса, где не было пассажиров, так как он только направлялся на маршрут, получил травмы и был госпитализирован.