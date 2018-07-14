Авария в Пензенской области: трое погибли, восемь пострадали

В Пензенской области столкнулись три легковых автомобиля, два человека погибли, восемь получили ранения.

Инцидент в Бессоновском районе произошел с участием автомобилей Mazda CX5, Kia Spectra и Nissan.

От ГУ МЧС для ликвидации последствий аварии привлекалось 3 человека и 1 единица техники, передает "Интерфакс".

Причины аварии выясняются.