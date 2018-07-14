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14 июля 201821:06 Дмитрий Петров

Футбол и мировые проблемы: в Москве - большой политический сбор

В Москве — большой политический сбор. Помимо президентов вышедших в финал Франции и Хорватии это главы государств и правительств Абхазии, Армении, Венгрии, Габона, Катара, которому принимать следующий чемпионат, Киргизии, Молдавии, Палестины, Сан-Томе и Принсипи, Судана, Южной Осетии. А еще — президент Международного олимпийского комитета. Почему так много Африки? Так ведь еще накануне президента FIFA терзали вопросом об увеличении на следующих чемпионатах именно африканской квоты.

Даже к концу чемпионата глав государств в Москве встречают по футбольному протоколу. Прямо у трапа они попадают в жаркие объятия Забиваки. Омара Башира, президента Судана, одной из крупнейших стран Африки, это приводит в восторг.

В объятиях Забиваки оказался и Али Бонго Ондимба, президент еще одной африканской республики, Габона. И, конечно, он ударил по мячу и потом на нем расписался.

Не стал исключением и Махмуд Аббас. Правда, обняться с талисманом не получилось, но президент Палестины все-таки нанес удар.

Скорее всего, Аббас был слишком сосредоточен, даже несмотря на футбольный праздник. Ситуация в его регионе сложная. Сейчас особенно. Об этом он говорит с президентом Путиным в Кремле.

"Я рад возможности проинформировать вас о наших контактах с вашими соседями, с лидерами других стран региона. Добро пожаловать", — сказал Владимир Путин.

Действительно, чуть раньше Путин встречался с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. И именно об этой встрече он проинформировал Аббаса. Прямой контакт палестинцев и израильтян сейчас, к сожалению, невозможен.

"Также мы остановили все наши контакты с американцами. В первую очередь это связано с тем, что они пытаются реализовать так называемую сделку века. Мы считаем, что первым шагом на пути реализации этого плана стал перенос посольства США в Иерусалим", — отметил Аббас.

Лидер Габона ровно год назад уже был у нас в гостях. А до этого на Питерский форум приезжал габонский премьер. Такие интенсивные политические контакты могут привести к тому, что Габон, находящийся в вечнозеленом экваториальном поясе, станет для нас серьезным экономическим партнером. Ведь это — одна из самых благополучных стран "черного континента". Богатые недра, мощные металлургия и нефтепереработка ждут инвестиций.

"Отношения между нашими государствами развиваются по всем направлениям. К сожалению, общий объем товарооборота пока небольшой, но темпы его роста впечатляющие. Нам, безусловно, есть над чем работать, включая и региональное урегулирование в Центральной Африке. Знаем, что Габон принимает в этом самое активное участие. Мы очень рады вас видеть", — признался Путин.

"Я приехал для того, чтобы сказать вам то, что вам уже известно: Африка в вас нуждается. Я думаю, было бы замечательно, если бы мы объединили усилия для восстановления мира в Центральной Африканской Республике", — заявил Али Бонго Ондимба.

Частый гость в России — Игорь Додон, президент Молдавии. А ведь именно там, в Восточной Европе, — ключ к стабильности всего континента. На встрече двух президентов присутствует вице-премьер Дмитрий Козак — в ранге спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации у наших соседей, в том числе в Молдавии, и видим те усилия, которые вы предпринимаете для нормализации российско-молдавских отношений. Будем всячески этому содействовать", — заверил Владимир Путин.

"Наша позиция четкая и понятная. Мы хотим дружить со всеми, но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены. Это — моя позиция",- подчеркнул Додон.

А еще — встреча с лидером Судана, одной из крупнейших стран Африки. Она еще и расположена на поистине стратегическом перекрестке всего континента. Почти вся элита Вооруженных сил Судана — это воспитанники наших военных институтов и академий..

"У нас есть хорошие возможности развивать отношения по целому ряду направлений, в том числе в военно-технической сфере", — сказал Владимир Путин.

"Большое количество российских специалистов работают в нашей стране. Мы высоко ценим роль, которую играет Россия в подготовке суданских военных кадров», — отметил президент Судана Омар Башир.

15 июля — двухсторонние встречи на высшем уровне продолжатся: про футбол, но и про большую политику. В том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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