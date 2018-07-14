Скотленд-Ярд: в Солсбери и Эймсбери использовали "Новичок" из одной партии

Основная версия британских следователей — в том, что отравляющее вещество, использованное в инцидентах в английских городах Солсбери и Эймсбери, происходит из одной и той же партии. Но полной уверенности в этом пока нет, говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Работа в этом направлении продолжается, передает "Интерфакс". По версии Лондона, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они выжили, британские власти обвиняют Россию в их отравлении веществом типа А-234 по британской классификации.

Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров еще в мае заявил, что дело Скрипалей рассыпается на глазах в отсутствие каких-либо доказательств вины России.

Затем в июле от отравляющего вещества пострадали двое британцев в Эймсбери — мужчина и женщина. Пострадавшая скончалась, мужчина жив. В обоих случаях, по данным Лондона, было использовано вещество "Новичок".

Накануне Форин-офис сообщил, что для анализа найденного в Эймсбери вещества британские власти пригласили в Лондон специалистов из Организации по запрещению химического оружия. Группа экспертов ОЗХО должна прибыть в Британию на будущей неделе. По информации Скотленд-Ярда, сосуд небольших размеров со следами нервно-паралитического вещества "Новичок" был обнаружен следователями в доме пострадавшего от отравления в Эймсбери Чарльза Роули.

В посольстве России в Лондоне сегодня заявили, что задействованная Лондоном процедура "независимой верификации" отравляющего вещества, обнаруженного в Эймсбери, непрозрачна и выходит за рамки механизмов Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).