На Украине пьяный пилот снес вертолетом ЛЭП

На Украине пилот сельскохозяйственной авиации поднял вертолет Ми-2 в воздух пьяным. Мужчина попытался обработать поля, но задел винтом линию электропередачи, пишет РИА Новости. Летчик смог приземлить поврежденную машину и попытался сбежать. Его задержала полиция в соседнем районе.

Из-за обрыва ЛЭП отрезаны от энергоснабжения оказались жители пяти сел.

Сейчас обвиняемый в нарушении правил безопасности полетов воздушных судов находится в больнице с гипертоническим кризом. Помимо присутствия алкоголя в крови, тяжесть проступка пилота усугубляет отсутствие у него документов, подтверждающих право управления вертолетом.