Новости Спорт

Все видео этой рубрики
14 июля 201819:24

Тренер "Милана" Гаттузо подозревается в финансовых махинациях на свиноферме

EPA

Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо попал в список подозреваемых по заведенному властями делу о финансовых махинациях. В частности, специалисту вменяется возможная причастность в отмывании денег на свиноферме.

В период с 2011 по 2014 год Гаттузо был владельцем 35 процентов акций фермы, занимающейся выращиванием свиней, сообщает РИА Новости со ссылкой на Football Italia. Она обанкротилась в 2014 году, а нынешний тренер "Милана" избавился от своих акций незадолго до ее банкротства.

Кроме того, отмечается, что Гаттузо является не единственным фигурантом дела – всего в список подозреваемых было включено 42 человека. Из них восемь уже арестованы, семь находятся под домашним арестом, а один человек попал под стражу.

Напомним, что Гаттузо является главным тренером "россонери" с 2017 года.

Сейчас

19:58

В Лос-Анджелесе перевернулся автобус: 25 пострадавших

18:57

На Украине пьяный пилот снес вертолетом ЛЭП

18:49

Обладателями бронзы чемпионата мира стали футболисты Бельгии

17:46

Крупное ДТП под Пензой: есть погибшие

16:52

В МИД РФ осудили теракт в Пакистане

16:52

В Москве похоронили внука Брежнева

15:35

Шотландия встретила Трампа протестами у его гольф-клуба

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Футболисты Бельгии выиграли "бронзовый" матч World Cup-2018

Футболисты Бельгии выиграли "бронзовый" матч World Cup-2018

2 часа назад

Трансляции

23:07

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 14 июля

Завтра, 15 июля

18:00

Футбол. Чемпионат мира. Финал. Франция - Хорватия
23:07

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 15 июля
Все трансляции
Путин: Козак поможет продвинуть российско-молдавские отношения

Путин: Козак поможет продвинуть российско-молдавские отношения

1 час назад
В Англии Трамп посидел в кресле Черчилля и дал указания королеве

В Англии Трамп посидел в кресле Черчилля и дал указания королеве

8 часов назад
Южная Корея заявила протест российскому военному атташе

Южная Корея заявила протест российскому военному атташе

6 часов назад
Медведев впервые собрал новый состав правительства в неформальной обстановке

Медведев впервые собрал новый состав правительства в неформальной обстановке

1 час назад
Путин примет участие в награждении чемпионов мира по футболу

Путин примет участие в награждении чемпионов мира по футболу

5 часов назад
Главы МВД Франции и Хорватии заключили пари перед финалом чемпионата мира

Главы МВД Франции и Хорватии заключили пари перед финалом чемпионата мира

1 час назад
Тренер Англии Саутгейт: мы гордимся четвертым местом

Тренер Англии Саутгейт: мы гордимся четвертым местом

22 минуты назад
Шотландия встретила Трампа протестами у его гольф-клуба

Шотландия встретила Трампа протестами у его гольф-клуба

4 часа назад
Гройсман: правительство Украины ввело 10 новых методов борьбы с контрабандой

Гройсман: правительство Украины ввело 10 новых методов борьбы с контрабандой

20 минут назад
На Украине пьяный пилот снес вертолетом ЛЭП

На Украине пьяный пилот снес вертолетом ЛЭП

1 час назад
Народная фан-зона: на Никольской появится памятный знак

Народная фан-зона: на Никольской появится памятный знак

4 часа назад
Песков: угрозы Трампа в отношении "Северного потока-2" беспокоят Москву

Песков: угрозы Трампа в отношении "Северного потока-2" беспокоят Москву

5 часов назад
Сердюков женился на Васильевой

Сердюков женился на Васильевой

1 час назад
Водные процедуры, которые наполнят молодостью, красотой и энергией!

Водные процедуры, которые наполнят молодостью, красотой и энергией!

13.07.2018 11:37
Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

09.07.2018 08:25
В Лос-Анджелесе перевернулся автобус: 25 пострадавших

В Лос-Анджелесе перевернулся автобус: 25 пострадавших

29 минут назад
Тренер "Милана" Гаттузо подозревается в финансовых махинациях на свиноферме

Тренер "Милана" Гаттузо подозревается в финансовых махинациях на свиноферме

1 час назад
Тренер Франции Дешам: в финале нам нужны три ключевых компонента

Тренер Франции Дешам: в финале нам нужны три ключевых компонента

2 часа назад
День взятия Бастилии во Франции не обошелся без происшествий

День взятия Бастилии во Франции не обошелся без происшествий

2 часа назад
Опубликовано видео ДТП с участием "Картонного Хавьера" и его друзей в Петербурге

Опубликовано видео ДТП с участием "Картонного Хавьера" и его друзей в Петербурге

4 часа назад
Посольство России: Великобритания продолжает разрушать репутацию ОЗХО

Посольство России: Великобритания продолжает разрушать репутацию ОЗХО

4 часа назад
Синод РПЦ разрешил отпевать некрещеных младенцев

Синод РПЦ разрешил отпевать некрещеных младенцев

4 часа назад
Взрывы в Сомали: трое погибших, восемь пострадавших

Взрывы в Сомали: трое погибших, восемь пострадавших

4 часа назад
Вопрос о принадлежности останков царской семьи решит Архиерейский Собор

Вопрос о принадлежности останков царской семьи решит Архиерейский Собор

4 часа назад
Роскачество проверит коньяк и пиво

Роскачество проверит коньяк и пиво

4 часа назад
Митрополит Иларион: не совмещайте баню с алкоголем

Митрополит Иларион: не совмещайте баню с алкоголем

5 часов назад
Переход между станциями "Динамо" и "Петровский парк" заработает через 1,5 года

Переход между станциями "Динамо" и "Петровский парк" заработает через 1,5 года

5 часов назад
Путин и Аббас обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и Аббас обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

5 часов назад
США построят две авиабазы в Ираке и Кувейте

США построят две авиабазы в Ираке и Кувейте

6 часов назад
В Москве закрыли три городских пляжа

В Москве закрыли три городских пляжа

6 часов назад
ЛНР: украинские радикалы пытаются воспитать "новое поколение фашистов"

ЛНР: украинские радикалы пытаются воспитать "новое поколение фашистов"

6 часов назад
Момент страшного ДТП в Подмосковье, где погибли три человека, попал на видео

Момент страшного ДТП в Подмосковье, где погибли три человека, попал на видео

6 часов назад
Трамп выступил с упреками в адрес Обамы

Трамп выступил с упреками в адрес Обамы

7 часов назад
Фан-зона у Эйфелевой башни и футбольные шаржи: Париж готовится к финалу ЧМ

Фан-зона у Эйфелевой башни и футбольные шаржи: Париж готовится к финалу ЧМ

7 часов назад
Экология и искусство: Сергей Цивилев знает, как поднять Кузбасс

Экология и искусство: Сергей Цивилев знает, как поднять Кузбасс

7 часов назад
Пользователи соцсетей высмеяли выступление Порошенко на саммите НАТО

Пользователи соцсетей высмеяли выступление Порошенко на саммите НАТО

8 часов назад
Фанатов "Ювентуса" не пустят на презентацию Криштиану Роналду

Фанатов "Ювентуса" не пустят на презентацию Криштиану Роналду

8 часов назад
У Хорватии с Францией давние футбольные счеты

У Хорватии с Францией давние футбольные счеты

8 часов назад
НАСА хочет найти тысячи пригодных для жизни планет

НАСА хочет найти тысячи пригодных для жизни планет

9 часов назад
На общение Путина и Трампа в Хельсинки отводится три часа

На общение Путина и Трампа в Хельсинки отводится три часа

10 часов назад
Говорят ученые: чем больше кофе, тем лучше

Говорят ученые: чем больше кофе, тем лучше

10 часов назад
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными талиями

Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными талиями

10 часов назад