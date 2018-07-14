Путин и Эрдоган встретятся в Йоханнесбурге

Президент России Владимир Путин провел в субботу телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран договорились провести личную встречу в конце июля в Йоханнесбурге в рамках саммита БРИКС, передает ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии турецкого президента.

Состоявшиеся переговоры были первыми после победы Эрдогана на выборах 24 июня.

Сообщается также, что Эрдоган и Путин "выразили удовлетворение ходом реализации различных двусторонних проектов, в том числе "Турецкого потока" и АЭС "Аккую". Кроме того, обсуждались последние события в Сирии.

Как сообщила позже пресс-служба Кремля, президенты обсудили в телефонном разговоре совместные шаги по урегулированию кризисной ситуации в Сирии. Путин вновь поздравил Эрдогана с победой на недавних выборах и официальным вступлением в должность главы Турции. "С обеих сторон подчеркнут взаимный настрой на дальнейшее продвижение сотрудничества по самым различным направлениям", — сообщили в кремлевской пресс-службе.