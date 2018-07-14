Футболист сборной Венесуэлы забил гол посмертно

Венесуэльский футболист Кедуин Индриаго в возрасте 18 лет скончался после того, как попал в ДТП на мотоцикле. Инцидент произошел еще в 2017 году, однако огласку получил после того, как в интернет попало видео трогательной церемонии прощания с экс-игроком молодежной сборной страны по мини-футболу.

Гроб с Индриаго вынесли на площадку и поставили возле ворот. После этого его партнеры по команде разыграли комбинацию, в результате которой мяч целенаправленно попал в гроб с погибшим футболистом и отлетел в пустые ворота, сообщает "Спорт-экспресс". Таким образом, футболисты дали возможность ему забить свой последний гол. После этого его коллеги подбежали к гробу и стали поздравлять с забитым мячом.

Впоследствии в честь Индриаго был учрежден турнир по футзалу.