Недалеко от лондонского Хитроу горят "четыре футбольных поля"

Недалеко от лондонского Хитроу произошел пожар, площадь, охваченная огнем, по словам британских комментаторов, — размером с четыре футбольных поля.

Если дым помешает видимости на взлетно-посадочной полосе, возможна задержка рейсов, передает ТАСС.