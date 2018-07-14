Спартаковец Джикия вернулся в строй спустя полгода после травмы

Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия восстановился от травмы крестообразных связок и присоединился к команде. Теперь защитник "красно-белых" сможет заниматься в общей группе без каких-либо ограничений.

Сам Джикия не скрывал радости от возвращения в строй: "Счастлив, что теперь все позади, — приводит слова игрока официальный сайт клуба. – Это были самые трудные полгода в моей жизни".

Напомним, что защитник сборной России получил повреждение в январе 2018 года в контрольном поединке "Спартака" против "Шанхай СИПГ". Джикии диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. На восстановление россиянину потребовалось порядка полугода.