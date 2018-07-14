Российские ватерполистки разгромили Турцию на чемпионате Европы

Женская сборная России по водному поло с победы стартовала на чемпионате Европы. В первом поединке группового этапа турнира, который проходит в Барселоне, россиянки одержали убедительную победу над соперницами из Турции.

Российские ватерполистки в рамках группы "В" одержали победу со счетом 35:4 (9:1, 10:2, 10:0, 6:1). Благодаря этой победе россиянки набрали три очка и возглавили турнирную таблицу своей группы, которая включает в себя шесть команд.

Следующим соперником сборной России станет команда Сербии. Игра состоится 15 июля.