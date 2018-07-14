Путин: благодаря чемпионату мира по футболу рухнули мифы о России

Прошедший в России чемпионат мира по футболу удался. Одним из его результатов стало разрушение мифов и предубеждений о нашей стране. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в субботу в Москве в Большом театре на концерте звезд мировой оперы.

"Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату мира по футболу, и мы искренне рады, что он удался, объединил миллионы людей вокруг футбола. Наши усилия по достоинству оценили и спортсмены, которым были созданы все условия для того, чтобы показать максимум своих возможностей, и представители СМИ, в помощь которым круглосуточно трудились сотрудники 11 городских пресс-центров чемпионата, и, конечно, болельщики", — заявил президент России.

Он отметил, что, приехав в Россию поддержать свои национальные сборные, болельщики представили все многообразие международной футбольной семьи, но, главное, показали лучшие ее качества – дружелюбие, духовное единство, верность спортивным принципам, идеалам равноправия и взаимного уважения.

"Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа; рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости всё увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения", — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что зарубежные гости и болельщики не раз говорили, что хотели бы вернуться в Россию вновь, привезти свои семьи, своих друзей.

"И мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим; обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал у этого знакомства неисчерпаем – настолько многогранна, самобытна и велика Россия, настолько открыты ее граждане для общения, дружбы, сотрудничества, реализации совместных проектов", — сказал глава государства.

"Чемпионат мира FIFA, равно как и другие крупные международные спортивные соревнования, обладают уникальной способностью объединять людей, раскрывать всю силу так называемой народной дипломатии, которая во все времена служила укреплению мира, процветанию нашей планеты, нашего общего дома – огромного, многоликого и прекрасного", — заявил Владимир Путин.