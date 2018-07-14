В Сербии начался фестиваль русской музыки "Большой"

Фестиваль русской музыки "Большой" начался в этнодеревне Дрвенград в сербских горах. Ежегодно это мероприятие собирает талантливых молодых музыкантов из России и Сербии. Фестиваль открыл режиссер Эмир Кустурица.

В течение четырех дней жюри будет оценивать выступления 60 конкурсантов, в том числе 27 воспитанников музыкальных школ из России.

Кроме конкурсной программы, участников фестиваля ждут выступления звезд мировой величины: пианиста Дениса Мацуева, скрипачей Юлиана Рахлина и Романа Симовича с фестивальным симфоническим оркестром "Большой", гитариста Гари Лукаса, джазовых исполнителей, а также мастер-классы.

С 2013 года смотр проходит на территории деревни Дрвенград, построенной в начале 2000 годов для съемок фильма Кустурицы "Жизнь как чудо", сообщает ТАСС.