Конституция Кубы ограничит срок президента 10 годами

Новая конституция Кубы ограничит срок пребывания на посту для главы государства 10 годами, а также признает право частной собственности, сообщает официальная газета Granma.

Сейчас пребывание на высшем государственном посту по времени никак не ограничено.

Согласно проекту основного закона страны, устанавливается должность президента и вице-президента республики. Впервые текст конституции включает в себя запрет на дискриминацию по гендерным признакам и признание права частной собственности.

После одобрения изменений в конституцию парламентом (заседание состоится 21-23 июля) они будут вынесены на народный референдум, сообщает РИА Новости.