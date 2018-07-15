МИД РФ о выступлении Порошенко на саммите НАТО: "Когда ты что-то делаешь не так"

"Когда ты что-то делаешь не так". Таков комментарий российского МИДа относительно выступления президента Украины Петра Порошенко на саммите НАТО. Ведомство выложило в Twitter начало пресс-конференции украинского лидера, отметив, что при появлении Порошенко зал покинул последний журналист.

Официальный Киев, кстати это мероприятие на своих фото и видео показал крупным планом, чтобы никто не заметил пустых стульев, передает телеканал "Россия 24".

Ранее выступление Порошенко высмеяли пользователи соцсетей. Они также указывали на пустой зал и отсутствие интереса к брифингу Петра Порошенко и Йенса Столтенберга. Возможно, СМИ больше интересует чемпионат мира по футболу и они переключились на его освещение, предполагают пользователи. В Сети встречаются и более злые шутки.