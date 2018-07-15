Трамп о Путине: он, вероятно, жесткий человек, но с ним можно поладить

Президент США Дональд Трамп считает российского президента Владимира Путина жестким человеком, но думает, что они могут "очень хорошо поладить".

На вопрос, относит ли он российского к жестким людям, Трамп ответил, что не может точно сказать, но предполагает, что Путин — из таких людей.

"Я считаю, что мы, возможно, очень хорошо поладим, — заявил Трамп. — Кто-то спросил: "Вы друзья или враги?" Я сказал, что пока слишком рано говорить об этом, а сейчас я скажу, что мы соперники".

Однако, по словам американского президента, для США, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, передает РИА Новости.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки​​​. Первый раз они провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил о важности встречи двух президентов; она создаст для Америки более выгодные условия.