Трамп уверен, что в борьбе за президентский пост у него не будет конкурентов

Дональд Трамп заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 г и конкурентов у него нет. "Я решительно настроен. Выглядит так, что все этого хотят тоже", — заявил американский лидер в интервью британской Daily Mail.

На вопрос, видит ли Трамп кого-то среди демократов, кто мог бы составить ему конкуренцию, он ответил отрицательно, сообщает телеканал "Россия 24".